Входные ворота в концентрационный лагерь Бухенвальд с лозунгом «Каждому свое» (Jedem das Seine) показаны на этой фотографии. Берга была под-лагерем Бухенвальда.

После нападения Перл-Харбора Энтони Асеведо был настроен защищать свою родину, а это означало возвращение на нее.

Асеведо родился в 1924 году в Калифорнии у родителей-мексиканцев, которые были депортированы 13 лет спустя. Он и его братья и сестры отправились в Мексику, и он снова вернулся в США в возрасте 17 лет, чтобы присоединиться к армии.

В октябре 1944 года Асеведо оказался медиком в Европе. Всего несколько месяцев спустя, в битве при Балдже, он был схвачен в плен и начал вести журнал, который в конечном итоге стал очень важным, когда оказался в поле зрения после смерти Асеведо 11 февраля в возрасте 93 лет.

По словам CNN, Асеведо был одним из 350 «нежелательных» солдат США, которые включали евреев, и были отправлены в конц-лагерь в Бухенвальде, известный как Берга в феврале 1945 года.

Половина солдат, посланных туда, не вернулись обратно, и Асеведо записал каждую смерть, которую он наблюдал, а также пережитые там ужасы, в том числе и его собственные, — его записи как будто были сделаны, чтобы заполнить пулевые отверстия, оставшиеся в головах мертвых солдат.

Он сказал CNN в 2008 году, что листья одуванчика — это «еда для гурманов» по ​​сравнению с обычным рационом: суп, приготовленный из крыс и кошек, и хлеб из опилок, измельченного стекла и ячменя.

По данным Press-Enterprise , он весил только 87 фунтов к апрелю 1945 года. CNN отметил, что США не признали испытания солдат, содержащихся в Берге, до тех пор, пока Асеведо не опубликовал свою историю в 2008 году.

Асеведо пожертвовал свой дневник, который он скрывал в штанах и писал с использованием чернил, смешанных с мочой или снегом, в Мемориальный музей Холокоста США в 2010 году.

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