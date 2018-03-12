Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" в 2017 году заключало контракты на поставку титановой продукции с австрийской фирмой-посредником Bollwerk, которая связана с бывшим народным депутатом Николаем Мартыненко. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA: Перший"). Журналисты отмечают, что сотрудничество продолжилось, несмотря на то что в этот период уже шло расследование Национального антикоррупционного бюро относительно убытков, нанесенных государству должностными лицами госпредприятия в результате сбыта продукции через эту фирму по заниженным ценам. По данным "Схем", общая сумма новых контрактов, заключенных с Bollwerk за 2017 год, – более $53 млн. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вчера 23.59 | комментариев: В "Схемах" заявили, что связанная с Мартыненко фирма продолжает получать государственные контракты Фото: radiosvoboda.org 27 января 2017 года детективы НАБУ разоблачили коррупционную схему в "Объединенной горно-химической компании", которая нанесла убыток госпредприятию на сумму свыше 300 млн грн. По данному факту был задержан и.о. председателя правления компании, который, по данным бюро, может быть причастен к преступлению. "Схемы" отмечают, что в этом уголовном производстве фигурирует фирма Bollwerk.22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Мартыненко в виде личного поручительства. За него вступились 18 политиков.Экс-нардепа обязали сообщать об изменении места жительства, являться на вызовы для проведения следственных действий и воздерживаться от общения с рядом лиц, фигурирующих в материалах подозрения, а также сдать паспорта для выезда за границу. Последнее обязательство отменили 6 декабря 2017 года.9 января 2018 года НАБУ завершило расследование в деле Мартыненко, ему открыли доступ к материалам уголовного производства.Экс-нардепу инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация завладения организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном размере) Уголовного кодекса (УК) Украины; ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения отдельно тяжких преступлений, руководство такой организацией, участие в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией) УК; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (организация завладения преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в отдельно крупном размере) УК и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенной в отдельно крупном размере) УК.По словам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, бывшему нардепу грозит до 12 лет лишения свободы.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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