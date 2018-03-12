|Отравление Скрипаля: в ресторане обнаружили следы яда
|12.03.2018 02:01
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В Великобритании в ресторане города Солсбери нашли следы нервно-паралитического вещества, которое было использовано при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
По информации криминалистов, следы вещества нашли в той части ресторана Zizi, где Скрипаль и его дочь Юлия ели незадолго до отравления, передает со ссылкой на .
Следователи утверждают, что никому из посещавших в то же время ресторан опасность не грозит. В то же время, по информации издания, сам ресторан опечатан и закрыт для посещения, как и дом Скрипаля, паб Bishopʼs Mill и скамейка в парке, где были обнаружены пострадавшие.
Также военнослужащие британской армии эвакуировали полицейские машины, кареты скорой помощи и другие зараженные предметы в Солсбери. Зараженные транспортные средства и предметы свозятся в военную лабораторию в Портон Дауне.
Великобритания подозревает, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Если этот факт подтвердится, то станет причиной большого политического конфликта.