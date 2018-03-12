В субботу, 10 марта, произошел пожар на территории частного домовладения в с. Верблюжка Новгородковского района (Кировоградская область), в результате которого погибли 3 детей, передает со ссылкой на .

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 13:05, пишет пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 м2.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 г.р. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра", говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 14:00, а в 15:00 ликвидирован.

Сейчас причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.

В Черкасской области произошел пожар в Чигиринском Свято-Троицком монастыре УПЦ МП. Уже через 3 минуты на месте пожара работал дежурный караул подразделения. Спасатели нашли на месте пожара женщину без признаков жизни. Попытки врачей бригады скорой помощи вернуть ее к жизни оказались тщетными. Погибшей оказалась 53-летняя служительница.

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