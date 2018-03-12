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Мэр Москвы заявил, что Путин – первый, кто предлагает дружить с Западом
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12.03.2018 02:25
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Запад не "дружить" хочет с Россией, как предлагает ее президент
Владимир Путин, а "вытирать ноги" о нее, считает мэр Москвы Сергей
Собянин. Собянин: Нас записывают в угрозы Фото: mos.ru "Вспомним,
что мы обсуждали, когда он пришел к власти. Война на Кавказе.
Взрывы домов в Москве. Невыплата нищенских пенсий и зарплат.
Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и
движется вперед. Тогда мы стыдились армии, сегодня – гордимся
ею", – написал он.По словам Собянина, "Путин держит каркас
страны"."Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет
экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже
интересов России. Призывают дружить с Западом. Путин – первый,
кто предлагает дружить. Но с нами не дружить хотят. О нас хотят
вытирать ноги. Нас записывают в угрозы, не потому, что мы Крым
вернули, а потому, что мы сильные. Китай Крым не забирал, но
оказался в этом же списке", – заявил мэр Москвы.Он отметил,
что голосует за Путина, чтобы россияне "оставались самими собой, не
превращаясь в чей-то придаток".Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года, за должность будут
бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский
общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский
(ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин
("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий
Явлинский ("Яблоко").
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