Запад не "дружить" хочет с Россией, как предлагает ее президент Владимир Путин, а "вытирать ноги" о нее, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин: Нас записывают в угрозы Фото: mos.ru "Вспомним, что мы обсуждали, когда он пришел к власти. Война на Кавказе. Взрывы домов в Москве. Невыплата нищенских пенсий и зарплат. Сегодня, вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и движется вперед. Тогда мы стыдились армии, сегодня – гордимся ею", – написал он.По словам Собянина, "Путин держит каркас страны"."Не дает его расшатать и разрушить. Не позволяет экспериментировать над людьми и страной. Он на посту, он на страже интересов России. Призывают дружить с Западом. Путин – первый, кто предлагает дружить. Но с нами не дружить хотят. О нас хотят вытирать ноги. Нас записывают в угрозы, не потому, что мы Крым вернули, а потому, что мы сильные. Китай Крым не забирал, но оказался в этом же списке", – заявил мэр Москвы.Он отметил, что голосует за Путина, чтобы россияне "оставались самими собой, не превращаясь в чей-то придаток".Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за должность будут бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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