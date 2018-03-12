Нардеп отметил, что освобождение Донбасса не станет окончательной победой.

В ближайшей исторической перспективе Украина может победить не только в нынешней войне с Россией, но и вернуть свои этнические земли в виде приграничных российских областей, информирует svodka.net.

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Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал внефракционный народный депутат, прежний руководитель «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

«Победа будет. В данной конкретной ситуации, если мы касаемся Донбасса, это, конечно, освобождение территории и ее очистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента, который с оружием в руках воюет против нас. Бандитское подполье — оно же все равно будет сохраняться, на это требуется время, даже после освобождения территорий», – рассказал он.

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Вместе с тем нардеп отметил, что освобождение Донбасса не станет окончательной победой.

«Это возвращение Крыма, непременно. Без этого победы не может быть. Ну, хотя бы в границах государства, в котором мы жили до 2014 года, вернуть наши территории. А потом мы подумаем, там уже другое время, там молодежь у нас. Кубань, Дон, Воронежчина… Российские политики черточку поставили на Крым: «Теперь это русская земля». Ну, такие черточки мы тоже можем расставить. Украина имеет потенциал показать, где украинская земля. Всему свое время под солнцем», – добавил он.

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