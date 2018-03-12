Военное руководство отреагировало на скандал в социальных сетях, который спровоцировали фотографии ужасных условий, в которых проживают бойцы на полигоне под Николаевом.

Официальное сообщение опубликовано на странице "Оперативного командования "Пивдень" в социальной сети Facebook, передает со ссылкой на .

Военные утверждают, что ситуация, в которой оказались военные на полигоне, сложилась из-за неблагоприятных погодных условий. В конце февраля в Николаевской области выпало рекордное количество снега, а уже через несколько дней наступила оттепель. Кроме того, на полигоне были проблемы с дренажной системой, которые уже устранены.

"Ситуация, сложившаяся из-за сложных погодных условий в Украине, в том числе и в Николаевской области, когда в последнее время выпало две месячные нормы осадков, следствием которых стало ухудшение бытовых условий в палаточном городке и другие неудобства, оперативно исправлены в кратчайшие сроки, восстановлено функционирование дренажной системы и продолжается поддержания в надлежащем состоянии другой инфраструктуры лагеря", - сказано в сообщении.

Кроме того, на странице указано, что руководство Вооруженных Сил Украины владеет информацией о состоянии дел всех аспектов жизнедеятельности войск и принимает соответствующие меры, в том числе и в отношении последствий влияния погодных условий на повседневную деятельность в местах их дислокации.

В сети появились фото военного полигона Широкий Лан, Николаевской области, который довели до ужасного состояния. Соответствующие снимки опубликовала в Facebook Юлия Матвиенко. На фото можно увидеть, что вся территория в воде и грязи, палатки очень сильно затоплены, в них нельзя спать.

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