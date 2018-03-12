В память об умершем футболисте "Фиорентины" остановили матч. Видео
12.03.2018 03:13
11 марта в итальянской Флоренции был остановлен на 13-й минуте
футбольный матч серии А между местной "Фиорентиной" и командой
"Беневенто". Видео эпизода опубликован на YouTube-канале
пользователя MusicMatch. В память об умершем 4 марта капитане
"Фиорентины" Давиде Астори болельщики изобразили на трибунах
стадиона надпись "Давиде 13". После короткой паузы поединок
продолжился. Итоговый счет – 1:0 в пользу "Фиорентины". Этот
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останавливали на 13 минуте Фото: ЕРА видео Видео: MusicMatch / YouTube