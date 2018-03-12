11 марта 1951 лучший хоккейный голкипер всех времен украинец Савчук, который проводил свой первый полноценный сезон в НХЛ, установил рекорд лиги по количеству побед в одном сезоне - 39.

В тот день его "Детройт Ред Уингз" в гостях разгромил "Блэкхокс" с счетом - 7:0. Это десятый "сухой" матч Савчука в сезоне, передает со ссылкой на .

Терри дебютировал за год до этого. А потом пять сезонов подряд Савчук был бесспорным первым номером в составе "Красных Крыльев". Играет он практически без замен, пропускает меньше всех и коллекционирует всевозможные призы, начав с традиционного трофея для новичков - Колдер Трофи. Четыре раза ему доставался Везина Трофи - приз лучшему вратарю, 11 раз Терри участвовал в матче всех звезд НХЛ. А после первого триумфа в Кубке Стэнли, к которому он оказался причастен лишь косвенно, главный трофей заокеанского хоккея еще трижды добирался с его помощью "Детройта".

В первый раз "Ред Вингс" нужно было провести для этого только восемь матчей плей-офф, выиграв обе серии до четырех побед "всухую". Именно тогда в Детройте возникла мода после успешного завершения кубковых матчей бросать на лед осьминогов. Традиция, с которой власть пытается отчаянно бороться, живая и до сих пор.

Хоккейные обозреватели и болельщики выделяли своеобразную технику молодого вратаря, Гориллоподобную стойку в полусогнутом состоянии, которая отличала его от подавляющего большинства коллег, которые защищали "рамку" в полный рост (что-то подобное впоследствии в него унаследует Доминик Гашек), отличную реакцию и самоотверженность. В то же время отмечали и его невыносимый характер.

- Утром я приветствовал его по-английски и по-французски, - вспоминал форвард Марсель Проново, который обычно делил с Терри гостиничный номер на выезде. - И если он смог выдавить в ответ хотя пару слов, можно ожидать, что он что-нибудь скажет и в течение дня. В противном случае, что случалось куда чаще, он запросто мог продержать рот на замке целый день. Но он был гений.

За карьеру Савчук провел 103 "сухие" матчи. 1970 подрался с коллегой по команде Роном Стюартом. Во время драки упал на железную решетку и отбил печень. Вскоре умер в больнице 40-летним.

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