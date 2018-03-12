Чтобы иметь достаточный вес для установления глобальных правил игры, президенту РФ Владимиру Путину надо стать лидером "хотя бы на постсоветском пространстве". А это невозможно без прекращения агрессии по отношению к Украине и другим государствам, отмечает экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Пономарев: Россия пытается договариваться исключительно через военную сила Фото: Эдуард Глезин / Facebook "Мне, как русскому, очень импонирует тема с необходимостью договориться с американцами о правилах. Однако загвоздка в том, что кто такой сейчас Путин, чтобы с ним договариваться, и что из себя представляет Россия? С Китаем, с Евросоюзом американцы договариваются без дополнительных напоминаний", – написал он.По мнению Пономарева, для достижения своей цели российскому президенту необходимо уйти из Украины."Чтобы иметь достаточный вес для установления глобальных правил игры, надо стать лидером хотя бы на постсоветском пространстве, что невозможно без прекращения агрессивной политики в отношении Украины и других государств. Надо вернуть роль технологического лидера. Надо завлечь на свою территорию крупнейших международных инвесторов. Надо вложиться в образование, медицину и культуру, стать центром мягкой силы для антиимпериалистически настроенных народов", – считает он.Экс-депутат отметил, что вместо этого Россия "пытается договариваться исключительно через военную мощь"."Это путь, низкий и недостойный для великой страны, путь, уже дорого стоящий нашим согражданам, и который им обойдется еще в десять раз больше", – заявил Пономарев. https://www.facebook.com/iponomarev/posts/10156262328580802 1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.Путин при этом заявлял, что российские ракеты смогут преодолеть американскую систему противоракетной обороны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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