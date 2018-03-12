В правительстве еще обсуждают вопрос, на сколько и когда вырастет стоимость газа для населения, передает со ссылкой на .

"Пока не могу назвать конкретную дату. Важно понимать, что решение правительства, которое касается пересмотра тарифов, начнет действовать не ранее, чем через два месяца после его принятия. В таком случае тарифы будут перечислены для каждой компании на рынке независимым регулятором - Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Это требует времени", - заявил министр финансов Александр Данилюк.

Он отметил, что любое решение по тарифам так или иначе влиять на объем субсидий. В то же время некоторые, имея формальное право на субсидию, могут не обратиться за ней. Ведь имеют дополнительные доходы, которые управления соцзащиты не видит.

"Рыночная цена газа необходима для либерализации рынка, создание конкурентных условий и устранение любых возможностей коррупции. Когда рынок развит, конкуренция заставляет игроков на рынке снижать цены для конечного потребителя. НАК "" поставляет газ по заниженной цене. Свои потери компенсирует из госбюджета. Они предоставляют финпомощь и тем, кто может себе позволить заплатить за газ. В случае перехода на адресную субсидию конечных потребителей, можем уменьшить общую стоимость этих расходов для государства. Адресные субсидии касаются тех, кто в них нуждается", - считает Александр Данилюк.

По словам министра, нужно принять справедливое решение. Оно должно быть реалистичным как для бюджета, так и обеспечить соцзащиту населения, ускорить развитие конкуренции на газовом рынке.

"Тарифы - это не вопрос, который должно решать правительство. Задача правительства - проводить реформы, которые позволят создать в стране конкурентный рынок газа, а не определять тарифы", - подытожил министр финансов.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал ПАО "" доплатить НАК "" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров, должен доплатить НАК $2,56 млрд. Взамен вернул предоплату Нафтогаза за мартовские поставки газа и заявил, что поставки газа с 1 марта для НАК "" осуществлять не будут.

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