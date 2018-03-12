Президент озвучил официальные данные Государственной службы статистики по объему капитальных инвестиций в страну за прошлый год. Он также подчеркнул, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех, передает со ссылкой на .

Капитальные инвестиции в Украину в прошлом году выросли на 21% против 18% за 2016 год. Об этом сообщил президент Украины на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

"По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - написал он.

Порошенко также подчеркнул, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.

"По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", - отметил президент.

Совсем скоро украинская газодобывающая отрасль может получить нового иностранного инвестора. Словацкая нефтегазовая компания Nafta намерена инвестировать $200 млн в разведку и добычу отечественного газа. Соответствующие заявления были сделаны представителями Nafta и ее основного акционера холдинга EPH во время недавнего визита в .

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