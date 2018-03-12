В Латвии найдена мертвой генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Илзе Цируле, передает со ссылкой на .

Тело 53-летней чиновницы было обнаружено в ее доме без видимых признаков насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов страны в Twitter.

Причина смерти остается неизвестной. По словам представителя полиции, в настоящее время назначено судебно-медицинскую экспертизу.

Позже свои соболезнования в связи со смертью председателя СГД выразил премьер-министр страны Марис Кучинскис. В частности, глава правительства уже обсудил этот случай с министром финансов Данной Рейзниеце-Озол.

На встрече достигнута договоренность о назначении исполняющего обязанности председателя службы.

В свою очередь представитель министра финансов Арно Пяткин заявил, что исполняющий обязанности председателя СГД может быть назначен 12 марта 2018 года, когда намечена встреча министра финансов с руководством СГД.

Глава Центрального банка Латвии Илмар Римшевич заявил в Риге 20 февраля, что не собирается покидать свой пост и отрицает все обвинения в коррупции, в частности заявление российского бизнесмена и основного инвестора латвийского банка Norvik Banka Григория Гусельникова, о том, что Римшевич годами вымогал взятки, а связанные с ним должностные лица требовали у банка "отмывать" деньги российского происхождения.

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