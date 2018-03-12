Бывший служащий ГРУ Сергей Скрипаль был очень ценными шпионом службы внешней разведки Великобритании MI-6.

Об этом пишет The Times, передает со ссылкой на .

Ветеран ГРУ в течение 10 лет поставлял информацию британской разведке и за это время передал весь телефонный справочник ГРУ.

Издание сообщает, что сначала Скрипалем заинтересовалась разведка Испании, когда он находился в этой стране в командировке, однако завербовала его спецслужба МИ-6. Это произошло, когда он во время работы в ГРУ в 1995 году встретился с офицером британской разведки, который выдал себя за испанского бизнесмена.

Скрипаль был вынужден вернуться в Москву, через диагностирован у него диабет, однако он регулярно посещал Испанию, якобы с целью прохождения лечения и отдыха. В это время он налаживал контакт с британской разведкой и формировал каналы связи. После окончания службы в ГРУ, в 2000 году Сергей Скрипаль начал работать в правительстве Московской области и продолжал оказывать ценную информацию иностранной разведке.

Кроме того, завербованный шпион встречался с агентами МИ-6 в г. Малага, что в Испании. Во время встреч Скрипаль в течение 3-4 часов сливал государственные тайны России, получая за раз по 5-6 тыс. $.

Великобритания подозревает, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Если этот факт подтвердится, то станет причиной большого политического конфликта.

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