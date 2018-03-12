В частично осыпается фасад Николаевского костела по ул. Большая Васильковская. Бетонная скульптура дракона на стене - может упасть на прохожих.

У костела стоят таблички с предупреждением, что ходить под зданием опасно, передает со ссылкой на .

"Часть лепнины действительно обваливается, с этим ничего не поделаешь. Недавно делался ремонт, однако наша техническая служба выявила недоработки, которые необходимо исправить. Сейчас у нас практически готовый проект капремонта фасада здания. Но пока непонятно, выделит ли государство деньги на ремонт дома, учитывая сложную ситуацию в стране. Костел требует ремонта не только извне, но и изнутри. Дом страдает от грибка и вибраций метро. Два года назад на ремонт выделили 10 миллионов гривен, следовательно мы смогли отремонтировать крышу и подземные коммуникации. Надеемся, что и сейчас средства найдутся ", - рассказала Татьяна Стахурская, директор Национального дома органной и камерной музыки. Он размещается в костеле.

Римско-католический костел Святого Николая был открыт в 1909 году. С 1992 года там организовывают концерты Национального дома органной и камерной музыки. Идут богослужения.

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