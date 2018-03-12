За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения

За прошедшие сутки на линии соприкосновения сторон в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", – сказано в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в понедельник утром.

На луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.