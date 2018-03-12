Погода, Новости, загрузка...
За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения
12.03.2018 06:50

За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения

За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, погиб один военнослужащий, трое получили ранения

        За прошедшие сутки на линии соприкосновения сторон в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", – сказано в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в понедельник утром.

      На луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по укреплениям ВСУ в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка.

      На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить