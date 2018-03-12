Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа "с высокой степенью вероятности" пройдут в Пхеньяне. Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники из Южной Кореи.

В пользу столицы Северной Кореи говорят два факта: во-первых, инициатором встречи был руководитель КНДР; во-вторых, "в прошлом руководство КНДР не отдельно стремилось выезжать из страны куда-то, кроме Китая и России".

Альтернативным вариантом для встречи, по данным источников, может стать территория Южной Кореи или демилитаризованная зона на границе корейских государств.

"Швеция заявила о готовности принять у себя историческую встречу Трампа и Ким Чен Ына, планируемую в рамках "Большой сделки".

Швеции же предложили возглавить миротворческий контингент на Донбассе. Это все та же "Большая сделка".

Иными словами, Швеции дают пять минут международной славы.

Думаю, проблем с разрешением Стокгольма на строительство "Северного потока-2" у Путина не будет..." - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.

8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило агентство Reuters.

9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном.

В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна.

По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США часто расширяли санкции против КНДР.

Трамп называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой" и сумасшедшим, а руководитель КНДР обещал "укрощать огнем сумасшедшего американского старичка". Глава Белого дома несколько раз заявлял, что готов встретиться с главой Северной Кореи при "правильных обстоятельствах".

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