В городе Сантьяго-де-Чили состоялась торжественная церемония открытия первого украинского дипломатического представительства в Чили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отделение Посольства Украины в Аргентинской Республике и в Республике Чили открыли 10 марта, передает со ссылкой на .

"Открывая церемонию, от имени правительства Чили выступил представитель Чили Марио Луис Сильва, который подчеркнул, что открытие дипломатической миссии является важным этапом в развитии двусторонних украинско-чилийских отношений, поскольку позволит дать новый толчок развития взаимоотношений во всех сферах", - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица поблагодарил Республику Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии против нашего государства.

В церемонии приняли участие должностные лица и многочисленные представители украинской общины Чили, которые умышленно приехали на это мероприятие не только из Сантьяго, но и из других городов страны.

Напомним, 5 марта в открыли Бюро федеральной земли в Украине.

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