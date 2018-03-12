Второй за сутки американский самолет провел разведку у побережья Крыма и Новороссийска

Вслед за американским разведывательным беспилотником у крымского побережья на Черном море в воскресенье совершил полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, морской шпион с бортовым номером 169003, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в воскресенье вечером длительное время курсировал в районе Севастополя, южного побережья Крыма, а также российского Новороссийска.

Как сообщалось, днем в воскресенье у линии разграничения на Донбассе, вдоль побережья Крыма и Краснодарского края России был зафиксирован полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 05-2024.

Этот беспилотник регулярно используется для проведения разведки близко территорией т. н. "ДНР" и "ЛНР", а также побережья Крыма и Краснодарского края. Только с начала марта он осуществил не менее шести таких полетов.

В частности, как сообщалось, в минувшую пятницу Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, в ходе которого он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.