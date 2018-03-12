Председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в ФРГ Андреас Маурер во время скайп-конференции на канале "Open Ukraine" сообщил, как в Германии относятся к президенту Украины Петру Порошенко.

По его словам, уже никого не удивляет тот факт, что в Украине "Порошенко называют клоуном".

"Ну, у нас (в Германии — Ред.) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем", — заявил Маурер.

Он добавил, что украинского лидера уже "никто не воспринимает всерьез".

"Время Порошенко, по моему мнению, прошло.

Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко", — считает Маурер, добавив, что уже никто не будет делать ставку на действующего президента.

"Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль", — подчеркнул Маурер.

Порошенко договаривается с Тимошенко, что он не идет на выборы в 2019-м. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

" Опишу вам один из реальных вариантов отхода Порошенко от власти (и уже ведутся переговоры в этом направлении).

И народ радостно заносит ее во власть.

При этом до последнего момента Порошенко имитирует свое участие в выборах, чтобы ни у кого не возникло подозрение о "договорняке". И не раскрутился на Западной и в Центральной Украине настоящий соперник для Тимошенко.

Порошенко также берет на себя обязательства до весны 2019-го взять на себя ответственность за "Великую Зраду": ввод миротворцев на Донбасс, принятие законов об амнистии и местных выборах на Донбассе. И, скорее только, закрепление в Конституции особого статуса Донбасса.

Таким образом, никто не обвинит Тимошенко в том, что она "агент Кремля". И выборы она выиграет как условный прозападный кандидат.

В обмен Тимошенко гарантирует: Порошенко и его бизнес после президентских выборов не тронут. Не будут искать и сотни миллионов, которые Порошенко заработал на войне.

Возможно, Порошенко на время придется уехать за границу и затаиться. Но главное, чтобы не было уголовных дел. И Тимошенко перед обществом не требовала наказания для Порошенко.

В принципе, такой вариант "договорняка" между Порошенко и Тимошенко устроит и Вашингтон с Москвой.

Поскольку идет в русле "Большой сделки", предусматривающей устранение от власти Порошенко для завершения реинтеграции Донбасса в Украину." - Высказал мнение Дмитрий Корнейчук.

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