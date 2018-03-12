Любое решение по тарифам так или иначе будет влиять на размер субсидий, предоставляемых государством населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Похоже, избежать очередного повышения тарифов на природный газ, жителям Украины НЕ удастся. На необходимость уравня стоимость газа для населения и промышленности постоянно указывают западные инвесторы, информирует svodka.net.

Об этом часто говорили и в НАК «Нафтогаз Украины». Теперь и в правительстве признали, что цена голубого топлива для населения таки увеличится.

«Пока не могу назвать конкретную дату. В правительстве еще обсуждают вопрос, насколько и когда вырастет стоимость газа для населения. Но важно понимать, что решение правительства, которое касается пересмотра тарифов, начнет действовать не ранее, чем через два месяца после его принятия. В таком случае тарифы будут пересчитаны для каждой компании на рынке независимым регулятором — Национальной комиссией, осуществляющим государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). А на это потребуется время», — заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, любое решение по тарифам так или иначе будет влиять на объем субсидий предоставляемых государством населению на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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«Рыночная цена газа необходима для либерализации рынка, создания конкурентных условий и устранения любых возможностей для коррупции. Когда рынок будет развит, конкуренция заставит игроков на рынке снижать цены для конечного потребителя. Сейчас «Нафтогаз» поставляет газ населению по заниженной цене. Свои потери компенсирует из госбюджета. Таким образом предоставляется финансовая помощь и тем людям, которые могут себе позволить заплатить за газ. В случае же перехода на адресные субсидии конечных потребителей, мы сможем уменьшить общую стоимость этих затрат для государства. Адресные субсидии касаются тех, кто в них действительно нуждается», — утверждает Александр Данилюк.

Стоит напомнить, что по мнению опрошенных экспертов, уравнивание тарифов на газ, а действительно увеличение их, неминуемо отразится на стоимости жилищно-коммунальных услуг. По прогнозам специалистов, также государство будет вынуждено увеличивать расходы на субсидии на 10-20 миллиардов гривен в год. Кроме того, из-за повышения цен на газ и отопление еще примерно 20-25% людей Украины будут претендовать на получение государственной помощи».

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