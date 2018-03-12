12 марта сборная Украины завоевала золото, серебро и бронзу
Паралимпийских игр в Пхенчахне. Рептюх завоевал золото Фото: ЕРА
Рептюх выиграл лыжную гонку на 20 км между спортсменов с
поражением опорно-двигательного аппарата.Оксана Шишкова завоевала
серебро в лыжных гонках на 15 км между спортсменов с нарушением
зрения.Людмила Ляшенко была третьей в лыжной гонке между
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.Всего в
копилке сборной Украины девять наград: три золота, два серебра,
четыре бронзы. В медальной зачете Украина занимает третью позицию.
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