|Стрункі і засмаглі: як відпочивать Микола Тищенко і Алла Барановська (ФОТО)
|12.03.2018 07:49
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"Ревізор" Микола Тищенко разом із молодою та красивою дружиною Аллою Барановською зараз насолоджується відпочинком у Таїланді.
Спільним та пікантним фото поділилася Алла. На світлині пара позує біля пальм на піску у купальних костюмах - шанувальники одразу звернули увагу на струнку фігуру Алли, яка менше року тому вперше стала мамою.
"До зйомок нового сезону "Ревізор з Тищенко" готовий!", - жартує Тищенко.
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