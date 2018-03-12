В НАТО опасаются, что РФ может сосредоточить огромное количество военный силы в Балтике.

Американский аналитический центр RAND представил отчет о том, что Россия лучше готова к наземной операции близко своих границ, чем НАТО, информирует svodka.net.

Об этом сообщает The Economist.

«США и их европейский союзник НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 млрд долларов, а Россия – 52 миллиарда. Но сейчас реальность несколько иная», – сообщает издание.

Так, РФ будет использовать значительное местное преимущество в любой конфронтации с НАТО близко своих границ.

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«Сейчас командующие НАТО опасаются, что Россия может сосредоточить в течение короткого периода времени огромное количество военный силы в Балтике», – говорится в сообщении.

«В боевых танках Россия будет превосходить количественно НАТО на 5,9 к 1, в пехотных боевых машинах – на 4,6 к 1; в ракетной артиллерии – 270 к одному. И хотя НАТО будет пользоваться преимуществами в боевых самолетах, их эффективность будет значительно уменьшена, когда они столкнутся с мощной интегрированной системой противовоздушной обороны», – отметили аналитики RAND.

«Преимущество России над НАТО увеличивается благодаря способности использовать свои внутренние сообщения для усиления скорости. НАТО пренебрегает сохранением своей военно-транспортной инфраструктуры холодной войны», – убежден аналитик Бен Барри из Международного института стратегических исследований.

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В частности, железнодорожные системы не предназначены для перевозки тяжелых грузовых авто, а мосты не могут выдержать веса танков.

Напомним, президент России Владимир Путин во время речи перед Федеральным собранием 1 марта рассказал о разработке нового вооружения, которое, по его словам, не имеет аналогов в мире, и недвусмысленно пригрозил Западу готовностью применить ядерное оружие.

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