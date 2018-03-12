Вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини заявила, что Европейский союз не устал от украинских проблем и действий властей.

«Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо. С 2017 года украинцам больше не нужны визы для посещения стран-членов ЕС, а торговля с Украиной растет», – заявила Могерини в интервью УНИАН.

В то же время, она отметила, что некоторые реформы в Украине продвигаются не так быстро, как хотелось бы представителям Евросоюза.

«Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это – наша приверженность украинскому народу», – заявила Могерини.

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