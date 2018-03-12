Кандидат в президенты Ксения Собчак ответила на слова министра иностранных дел Украины Павел Климкин, о "политической шизофренией", передает со ссылкой на .

"Странной стала для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павел Климкин, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в" политической шизофрении ", - написала она в Instagram.

"Очень не хочется отвечать вышестоящему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: Украинская власть помешала единственному российском политику, который поддержит их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами", - добавила она.

Собчак заявила, что не планирует заниматься предвыборной агитацией в оккупированном полуострове.

"Я - один из немногих российских политиков, которые открыто заявляют о том, что события марта 2014 - грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и по решению крымской проблемы в рамках международных норм", - подчеркнула политик.

За визит в Крым в 2014 году Собчак попала в базу "Миротворца". По ее словам, в Крыму она вместе с журналистом Антоном Красовским собирала информацию для репортажа.

"Сейчас у меня принципиально другой статус, я - кандидат в президенты России, Антон Красовский - моя доверенное лицо. Я единственный российский политик, который официально запросил согласие у властей Украины на въезд в Крым с украинской территории. Представители посольства Украины в России говорят, что не получали копию этого заявления, что является неправдой ", - добавила Собчак.

Павел Климкин считает политической шизофренией просьба кандидада в президенты Ксении Собчак посетить оккупированный Крым. "Соблюдать украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым - это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборов на оккупированной территории - это точно шизофрения. Конечно, политическая", - прокомментировал Климкин.

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