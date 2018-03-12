Для создания космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади.

Государственное космическое агентство Украины хочет построить космодром возле авиабазы Кертин в Австралии, информирует svodka.net.

Предложение поступило в Федеральный и Государственный правительств Австралии еще в 2016 году.

«Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования», — заявил тогда посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Для создания космодрома украинским специалистам нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади, например, близко авиабазы Кертин на северо-западе Австралии).

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Также Государственному космическому агентству Украины необходимы многочисленные разрешения.

«Строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также вкладов соседей и союзников Австралии», — пишет издание.

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Космодром сможет стать основным пусковым площадкой Азии, который будет обслуживать коммерческие запуски Японии, Сингапура, Южной Кореи, Индонезии и других партнеров Австралии.

«Предложение Украины в случае ее реализации может иметь прекрасные возможности», — убеждена австалийский сенатор Линда Рейнолдс.

Напомним, 12 ноября 2017 года с космодрома НАСА «Уоллопс Айленд» был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Антарес». Эта ракета создана американской корпорацией «Орбитал АТК» с участием иностранных партнеров, между которых ряд украинских предприятий. Главную конструкцию первой ступени ракеты разработало конструкторское бюро «Южное» и изготовил «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (оба из Днепра) в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «РАПИД» (Чернигов) и другими.

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