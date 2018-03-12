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Украина завоевала третью золотую медаль на Паралимпийских играх
12.03.2018 08:12
Всего в настоящее время украинская сборная получила девять медалей: три "золота", два "серебра" и четыре "бронзы".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
украина
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