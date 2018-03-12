|Украинский школьник получил письмо от королевы Великобритании
|12.03.2018 08:17
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https://www.facebook.com/denys.vasyliev/posts/1676977655720542
Савелий Васильев рассказал "Укринформу", что давно интересовался Соединенным Королевством."Я давно интересовался культурой Великобритании: английскими сказками и легендами о короле Артуре, рыцарях Круглого стола и волшебнике Мерлине, изучал географию этого островного государства, Букингемский дворец, много читал об английской королеве, пытался представить ее жизнь. И однажды принял решение Он добавил, что вскоре получил от королевы официальный ответ, подготовленный по поручению Елизаветы II ее фрейлиной Дженнифер Гордон-Леннок. В письме королева поблагодарила мальчика за интерес к королевской семье и английской культуре. Васильев рассказал, что письмо было отпечатано на бумаге цвета слоновой кости с гербом Букингемского дворца, обращение и подпись сделаны от руки.
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