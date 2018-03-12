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Штаб АТО: За сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены
12.03.2018 08:19
Пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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