Штаб АТО: За сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
ТВИТТЕР
Новости СМИ2
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Штаб АТО: За сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены
12.03.2018 08:19
Пострадавшим уже оказали необходимую медицинскую помощь.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
медицинскую
помощь
необходимую
оказали
уже
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Обновить
Отправить
Отменить
RSS
2008-2018 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books