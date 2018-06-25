В Оболонском районе города в одном из ресторанов хозяин заведения расстрелял трех мужчин, передает со ссылкой на .

По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба, передает Эспрессо.

Сам хозяин заведения, 60-летний мужчина говорит, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане. В пылу спора хозяин достал пистолет ПМ и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализировали врачи. Стрелявшего задержан.

На месте происшествия работает следственная группа.

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