Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов на Донбассе 11 марта, сообщили в штабе АТО. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников", – сказано в сообщении.На луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Троицкого, Луганского и Новозвановки.На донецком направлении боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО в районе Верхнеторецкого. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1884084838268980 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последний раз режим прекращения огня на Донбассе пытались ввести с 5 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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