Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских бойцов на
Донбассе 11 марта, сообщили в штабе АТО. Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года Фото: Прес-центр
штабу АТО / Facebook "За прошедшие сутки российско-оккупационные
войска часто нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе
АТО, осуществив четыре обстрела позиций украинских
защитников", – сказано в сообщении.На луганском направлении
боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по
укреплениям Вооруженных сил Украины в районе Троицкого,
Луганского и Новозвановки.На донецком направлении боевики из
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО
в районе Верхнеторецкого.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1884084838268980
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли
перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
Последний раз режим прекращения огня на Донбассе пытались
ввести с 5 марта 2018 года.
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