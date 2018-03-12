Вице-президент Еврокомиссии Могерини в рамках рабочего визита в Украину 11-12 марта хочет представить новую коммуникационную кампанию "Продвигаясь вместе вперед".

Об этом она сообщила в интервью агентству УНИАН, передает со ссылкой на .

"Пока я буду находиться в , я начну новую коммуникационную кампанию под названием" Moving Forward Together "(" Продвигаясь вместе вперед "), цель которой - показать, что значит наша Соглашение об ассоциации для украинских, и почему это наша приоритетная задача. Люди должны знать, что о наших взаимоотношениях распространяют фейковых информацию, но мы также должны действовать и действуем на опережение, чтобы у людей был доступ, в первую очередь, к фактам ", - сказала Могерини.

По ее словам, сообщать о фейковых информацию является частью работы Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force).

"Реальность такова, что Евросоюзу необходимо лучше информировать не только граждан в своих странах, но и за пределами своих границ, что это такое и чем эта группа занимается. Приведу на примере Украины: украинский народ и наши граждане должны знать о работе, которую мы проводим вместе для поддержки реформ, о создании возможностей для молодежи, рост бизнеса, поддержки прав человека и основных свобод и, конечно же, о приверженности ЕС независимости и территориальной целостности вашей страны ", - пояснила высокий представитель ЕС.

Могерини 11-12 марта посетит Украину с рабочим визитом. В рамках визита Могерини встретится с Президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павел Климкин и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

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