Исследователи нашли на острове участок из средневековой керамики и доисторического кремня, но были ошеломлены, когда нашли таинственную могилу.

«В ней были останки морской свиньи», — объяснил Филипп Джерси, научный сотрудник Оксфордского университета и археолог Гернси. «Животное, кажется, было забито, прежде чем его поместили в аккуратную прямоугольную яму, вырубленную в гнейсе (форме скалы), из которой состоит остров».

Остатки структуры в Chapelle Dom Hue, которые, по мнению археологов, могут быть часовней.

Могила, ориентированная на северо-восток / юго-запад, была обнаружена близко останков структуры, которые, по мнению археологов, могут быть часовней.

По словам Джерси, керамика, найденная на этом участке, вероятно, относится к могиле до 14-го века. «Морская свинья была деликатесом в средние века, и есть много ссылок на его потребление, в том числе пара в документах 13-го/ 14-го века, касающихся конкретно Гернси», — сказал он журналистам. «Однако головоломка заключается в том, почему нужно было выкапывать «могилу» этому животному после того, как оно было убито?»

Археолог отмечает, что было бы легко выбросить каркас в море, которое находится только в нескольких футах от захоронения. «Возможно, что эта яма была своего рода неудачным экспериментом по сохранению засоленного мяса, и дальнейший анализ почвы может пролить свет на это», — сказал он. «Не было никаких находок, сопровождающих животное, кроме шедевров средневековой керамики, найденных на остальной части участка, и доисторического кремня».

Участок раскопок.

Скелет свиньи пострадал от кислой почвы, и первая попытка радиоуглеродного исследования привела к разрушению позвонка животного. «Мы можем сделать еще одну попытку с частью черепа, которая немного лучше сохранилась», — сказал Джерси.

На этом участке не планируется дальнейших раскопок.

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