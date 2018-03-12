Делегаты съезда провели голосование по вопросу об отмене должности почетного председателя. Этот символический пост занимал основатель партии и отец Марин Ле Пен.

Во Франции руководитель крайне правого «Национального фронта» переизбрана на пост председателя партии. Выборы состоялись в воскресенье 11 марта, Ле Пен была единственным претендентом на руководящий пост.

Съезд «Национального фронта» проходит в Лилле под лозунгом «обновления». Тем не менее, по итогам выборов, в которых рядовые члены партии могли проголосовать по почте, Марин Ле Пен получила поддержку почти ста процентов проголосовавших. Около трёх процентов полученных бюллетеней были пустыми или испорченными, отмечает AFP.

Делегаты съезда провели голосование по вопросу об отмене должности почетного председателя. Этот символический пост занимал основатель партии и отец Марин Ле Пен 89-летний Жан-Мари Ле Пен, исключённый в 2015 году был из ряов Фронта, но сохранивший за собой статус почётного председателя. Около 80-ти процентов членов партии поддержали упразднение этого поста.

Лидер партии предложила новое название – «Национальный союз» – вместо прежнего «Национальный фронт».

Марин Ле Пен находится во главе партии с 2011 года, когда она сменила своего отца, руководившего «Национальным фронтом». В 2017 году Марин Ле Пен участвовала в президентских выборах и проиграла во втором туре Эммануэлю Макрону, получив 34 процента голосов избирателей.

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