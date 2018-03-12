По плану Государственного космического агентства Украины строительство космодрома могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии, пишет The West Australian Украина предложила Австралии запускать с ее территории ракеты, пишут СМИ Фото: ЕРА (архив) Впервые предложение поступило в 2016 году. По данным издания, если власти Австралии его примут, то спустя пять лет первые ракеты могут взлететь к орбите с нового космодрома.По словам посла Украины в Австралии Николая Кулинича, предложение украинского правительства вполне реалистично. Он отметил, что Киев предлагает своих людей и экспертные знания, Австралии взамен нужна земля.The West Australian пишет, что ГКАУ нужно для постройки космодрома 5–7 тыс. км² земли в аренду. Агентству понадобится поддержка федеральных и государственного правительств Австралии для исследования земель, получения разрешений экологических служб и прочих. Предположительно, это обойдется в $500 тысяч и займет около двух лет.По плану ГКАУ, строительство космодрома могло бы финансироваться за счет частных инвестиций, а также взносов соседей и союзников Австралии.Пусковая площадка могла бы стать основной в Азии и обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия, пишет газета.Сенатор из Западной Австралии Линда Рейнолдс отметила, что предложение Украины в случае его реализации открывает великолепные возможности" для региона, который идеально подходит для осуществления экваториальных запусков. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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