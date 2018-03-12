|В Нью-Йорке разбился вертолет: все пассажиры погибли
|12.03.2018 08:55
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В воскресенье, 11 марта, в Нью-Йорке вертолет с людьми на борту упал в реку Ист-ривер. Об этом сообщает Sky News.
Всего на борту воздушного судна находились шесть человек. Среди них было пятеро пассажиров, которые погибли в результате крушения, и пилот. Последнего водолазы вытащили из воды и доставили в медицинское учреждение. Он находится в удовлетворительном состоянии.
Кроме того, стало известно, что на месте происшествия работали спасатели и водолазы.
Как сообщал svodka.net ранее, В воскресенье, 11 марта, в горах Ирана разбился частный турецкий самолет компании Basaran Holding. Воздушное судно направлялось в город Стамбул в Турции из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.
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