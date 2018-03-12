Бывший российский шпион Борис Карпичков сказал, что, как и отравленный экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль, пережил попытку покушения на свою жизнь — его также пытались отравить.

Карпичков выжил, но потерял в весе более 30 кг и полностью облысел. Среди потенциальных следующих жертв Кремля он назвал экс-офицера КГБ Юрия Швеца и экс-офицера ГРУ Владимира Резуна (литературный псевдоним Виктор Суворов), информирует svodka.net.

Об этом Карпичков сообщил в интервью британскому изданию Mirror.

По его мнению, следующими жертвами российских спецслужб могут быть:

Олег Гордиевский, 79 лет. Разведчик МІ6, двойной агент времен холодной войны, который уехал из СССР в 1985 году в багажнике автомобиля.

Читайте: Новости мира: вице-премьер Болгарии назвал патриарха РПЦ Кирилла контрабандистом и агентом КГБ

Билл Браудер, 53 года. В России он был заочно осужден за обман. Браудер добился принятия в США и в других странах «акта Магнитского».

Кристофер Стол, 53 года. Экс-офицер МІ6, частный расследователь. Вероятный автор «Досье Трампа», которое касается вмешательства РФ в американские выборы.

Игорь Сутягин, 53 года. Ученый, специалист по ядерному оружию, был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. После почти 11 лет тюремного заключения был обменян и оказался в Великобритании.

Юрий Швец, 65 лет. Бывший майор КГБ, перешел на сторону США в 1994 году. Является ключевым свидетелем в расследовании отравления экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

Владимир Резун, 70 лет. Капитан ГРУ СССР, сбежал в Великобританию в 1978 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира