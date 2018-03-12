Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как пишет газета The Times, скорее только, премьер объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур.

Мэй, утверждает издание, может занять жесткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству.

В выходные получила подтверждение информация о том, что Скрипаль и его дочь серьезно пострадали от нервнопаралитического газа.

В Москве обвинения в причастности к произошедшему называют голословными.

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