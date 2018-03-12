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Санта Дімопулос похизувалась екстремальним відпочинком у Альпах (ВІДЕО)
12.03.2018 09:03
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Незважаючи на те, що надворі весна, Санта Дімопулос з компанією друзів вирушила на кількаденний відпочинок у французькі Альпи, де вдруге в житті спробувала стати на сноуборд.

"Сьогодні був неймовірний, сонячний, чарівний день! Навіть не дивлячись на те, що ми з Анною Андрес мало не вбилися ганяючи наввипередки!", - розповідає зірка і додає: "Як же люблю лижі коли світить сонце! Підсумки 5 днів катання: захворіла (Анна бацилами поділилася)), забій коліна (нічого було ганятися наввипередки), порваний костюм і повні штани щастя!"

Допис, поширений Santa ❤️ Dimopulos (@santadimopulos) 9 Бер 2018 р. о 3:57 PST


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