Уже поступил приказ министрам подготовить мощный ответ на дипломатических, экономических и военных фронтах, пишет издание The Sun.

В то же время, разведка получила задание найти неопровержимие доказательства причастности российских спецслужб.

В издании отмечают, что самыми кардинальными шагами могут быть немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также возможная отмена виз для связанных с Кремлем олигархов, замораживание их активов и запрет на въезд в страну.

«Мы пребываем в состоянии новой холодной войны с Россией, которая начинает становиться все более горячей, — цитирует издание одного из министров. — Нам следует полностью пересмотреть свою позицию по мерам реагирования. Проблема — в слабости Запада, и мы должны поменять эту ситуацию, заставив самого Путина выглядеть слабым».

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