Российский миллиардер Олег Дерипаска написал в статье для The Daily Caller , что "русской темой" в американской политике управляет небольшая группа людей, которая манипулирует общественным сознанием. По его словам, это похоже на сюжет фильма "Хвост виляет собакой". Дерипаска: Постоянно меняющаяся "русская тема" в американской политике является сегодняшним сценарием "Хвост виляет собакой" Фото: EPA В статье Дерипаска пишет о том, что современная американская политика напоминает фильм Барри Левинсона "Хвост виляет собакой", в котором политтехнологи выдумали несуществующий военный конфликт ради победы на выборах президента США.Сейчас таким вымышленным сценарием, по мнению Дерипаски, является обсуждение возможного вмешательства России в американские выборы и внутреннюю политику.Авторами "русской темы" Дерипаска называет "теневое правительство" – группу элит, которая пытается повлиять на администрацию президента США Дональда Трампа."Постоянно меняющаяся "русская тема" в американской политике является сегодняшним сценарием "Хвост виляет собакой". Технологии и уничтожение журналистики, основанной на фактах, позволили удивительно малому количеству людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация переходить от неудобной реальности к их желаемой реальности – это энергетические и военно-промышленные коммерческие интересы", – пишет Дерипаска.Себя российский миллиардер считает одной из жертв "теневого правительства" из-за обвинений в связях с Трампом.По словам Дерипаски, он лично знаком с этой группой, при этом в состав "теневых игроков" входит прежний помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. "Они препятствуют международным совместным усилия по наиболее насущным и актуальным вопросам, таким как глобальное здравоохранение, изменение климата и будущее энергетики… Но нам нужно остановить этот старый фильм", – пишет Дерипаска.8 февраля Фонд борьбы с коррупцией российского политика Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждается, что вице-премьер РФ Сергей Приходько и Дерипаска в августе 2016 года провели три дня на яхте миллиардера вместе с "девушками из эскорт-агентств".Дерипаска, по мнению Навального, мог быть одним из посредников Кремля при вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, эту тему он мог обсуждать с Приходько во время плавания на яхте.В своем Instagram модель Настя Рыбка, которая в 2016 году якобы состояла в отношениях с Дерипаской, опубликовала фото и видео с яхты. Бизнесмен подал в суд на Рыбку, а также "секс-тренера" Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию частных фото без разрешения.25 февраля 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку и Лесли за незаконное проведение "секс-тренинга" в Паттайе.27 февраля Рыбка пообещала выдать американской прессе "недостающие пазлы", подтверждающие связь российских депутатов с политтехнологом Полом Манафортом, президентом США Дональдом Трампом и "всей этой шумихой на выборах в США".28 февраля Рыбка и Лесли попросили политического убежища в США. 5 марта посольство США в Беларуси заявило, что Рыбка может претендовать только на статус беженца.6 марта модель заявила, что записала от 16 до 18 часов разговоров Дерипаски с различными собеседниками, во время которых звучала тема президентских выборов в Штатах 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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