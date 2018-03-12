Не знаю, интересовались ли вы когда-либо рынком недвижимости, но он очень индикативен как инструмент оценки состояния экономики, пишет в Фейсбуке известный блогер.

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Например, любой специалист (и участник рынка) знает, что экономические кризисы вначале более только ощущаются в падении спроса на офисную недвижимость, затем идёт торговая. Жилая наиболее инерционна, информирует svodka.net.

Одновременно, повышение спроса на офисную недвижимость (неважно, аренду или покупку, они взаимосвязаны) часто даёт индикацию повышения деловой активности тогда, когда на цифрах роста ВВП это ещё не успело полноценно отразиться.

Так вот, мои друзья строители-девелоперы (речь о двух крупнейших компаниях) говорят в последние месяцы о беспримерном росте спроса именно на офисы, которые компании скупают целыми блоками ещё на этапе строительства. Утверждается даже, что в офисных центрах (строительство которых с 2008 года сильно затормозилось — новые почти не возводились) появились очереди потенциальных арендаторов.

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Сам лично я этого не проверял, так что, строго не судите, но источник — вполне достойный доверия.

Вспомнил об этом, когда увидел цифру в 20 процентов — рост капитальных инвестиций в прошлом году, по утверждению Порошенко и Госстата.

Если это верно, то все сходится и мы можем получить приличный рост экономики уже в ближайшие год-два. Впрочем, все это верно лишь в случае, если МВФ реструктуризирует нам выплату госдолга с 19-го года. Иначе, боюсь, у нас опять будет кризис — из-за низкой базы похлеще предыдущего

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