Представители Государственного космического агентства Украины предложили построить космодром за пределами авиабазы Кертин, расположенной в австралийском округе Кимберли. Об этом сообщает The West Australian .

Соответствующая идея поступила в качестве ответа на давнюю мечту Австралии о размещении собственного пускового комплекса. Впервые предложение поступило в федеральное и государственное правительство Австралии в 2016 году.

"Этот объект может стать основной пусковой площадкой Азии, которая будет обслуживать коммерческие запуски для региональных партнеров Австралии, таких как Япония, Сингапур, Южная Корея и Индонезия", - говорится в сообщении.

Также посол Украины в Австралии Николай Кулинич отметил, что Украина располагает техническими знаниями, производственной цепью и долгой историей в сфере глобальных космических исследований, следовательно способна реализовать свое предложение.

"Это предложение очень реалистично", - считает он.

Кулинич добавил, что при наличии площадки Украина могла бы запускать ракеты "хоть с завтрашнего утра".

Сторонники идеи уверены, что первоначальное исследование можно завершить в относительно коротки сроки и вложиться в 500 тысяч долларов.

Кроме того, указано, что строительство стартовых площадок, ангаров и вспомогательных сооружений можно финансировать за счет частных инвестиций и взносов соседних и союзных Австралии стран.

"Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования", - подчеркнул посол Украины.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 6 марта, утром компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с испанским спутником связи Hispasat 30W-6 весом около шести тонн.

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