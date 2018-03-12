В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб 20-летний воин Иван Иванкив.

Об этом в Facebook сообщает Ирина Коваленко, информирует svodka.net.

«И снова сегодня есть потери. Иван Иванкив из Прикарпатья, с. Росильна, танкист ВСУ. Совсем ребенок который сделал свой выбор. Выбор Воина», — пишет она.

По данным журналиста Назара Приходько, Иванкиву 18 января исполнилось 20 лет.

«18.01.1998 — 10.03.2018 На фронтах Национально-освободительной войны. Без слов. Извини нас …», — пишет он.

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Сообщение о гибели юного бойца ВСУ потрясло людей. Они отмечают, что такие молодые военные не должны находиться на передовой. Впрочем, есть и те, кто считают, что парень сделал самостоятельный выбор воина.

Напомним, 12 марта в штабе АТО сообщили, что за сутки погиб один украинский военный и трое получили ранения.

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