|Совсем юный: Стало известно имя бойца АТО, погибшего на Донбассе (ФОТО)
|12.03.2018 09:21
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В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб 20-летний воин Иван Иванкив.
Об этом в Facebook сообщает Ирина Коваленко, информирует svodka.net.
«И снова сегодня есть потери. Иван Иванкив из Прикарпатья, с. Росильна, танкист ВСУ. Совсем ребенок который сделал свой выбор. Выбор Воина», — пишет она.
По данным журналиста Назара Приходько, Иванкиву 18 января исполнилось 20 лет.
«18.01.1998 — 10.03.2018 На фронтах Национально-освободительной войны. Без слов. Извини нас …», — пишет он.
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Сообщение о гибели юного бойца ВСУ потрясло людей. Они отмечают, что такие молодые военные не должны находиться на передовой. Впрочем, есть и те, кто считают, что парень сделал самостоятельный выбор воина.
Напомним, 12 марта в штабе АТО сообщили, что за сутки погиб один украинский военный и трое получили ранения.