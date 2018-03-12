В Нью-Йорке при падении вертолета в реку выжить удалось только
пилоту, который самостоятельно выбрался из кабины аппарата.
Жертвами крушения вертолета стали пять человек Фото: ЕРА Выжить
удалось только пилоту, который самостоятельно выбрался из кабины
аппарата.Два человека погибли на месте крушения. Еще трое
пассажиров были доставлены в больницу в критическом состоянии,
позже они скончались.В настоящий момент неизвестно, что стало
причиной крушения. По словам очевидцев, самолет летел слишком
быстро и низко над рекой, затем сел на воду, наклонился и быстро
ушел под воду.
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