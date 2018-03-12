В Нью-Йорке при падении вертолета в реку выжить удалось только пилоту, который самостоятельно выбрался из кабины аппарата. Жертвами крушения вертолета стали пять человек Фото: ЕРА Выжить удалось только пилоту, который самостоятельно выбрался из кабины аппарата.Два человека погибли на месте крушения. Еще трое пассажиров были доставлены в больницу в критическом состоянии, позже они скончались.В настоящий момент неизвестно, что стало причиной крушения. По словам очевидцев, самолет летел слишком быстро и низко над рекой, затем сел на воду, наклонился и быстро ушел под воду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вертолета крушения воду аппарата кабины Теги: мир