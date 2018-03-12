Законопроект «О прощении», по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает таким «категориям» жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные «преступления».

Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать «раскаявшихся» в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Как отметил экс-депутат, процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, поскольку эти люди «оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды».

«За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может», — подчеркнул автор инициативы.

Сенченко весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента.Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории — «оккупированными». МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, за воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова.

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