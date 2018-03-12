Как выяснилось впоследствие на борту самолета следовавшего из Харькова в Стамбул дебоширил один из пьяных пассажиров. Но в течение 5-7 минут жизнь всех находившихся на борту зависела от решения российского нацлидера.

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Нацлидер России Владимир Путин заявил, что ему пришлось принимать решение сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин», который опубликовали в соцсети «Одноклассники», информирует svodka.net.

По словам нацлидера, когда он вместе с руководителями Международного олимпийского комитета (МОК) направлялся на стадион «Фишт», из оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпиады поступила информация о захвате самолета, следовавшего из Харькова в Стамбул. Пилоты сообщили, что у предполагаемого террориста была бомба и он требовал посадить лайнер в Сочи.

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Как вспомнил Путин беседуя с Кондрашовым, сотрудники штаба заявили ему, что в соответствии с планом, предусмотренным на подобный случай, самолет рекомендуется сбить.

«Я им сказал: действуйте в соответствии с планом. На вопрос тех, кто ехал в автобусе, я сказал: все хорошо», – рассказал президент.

«Я, к сожалению, ничего не мог им сказать до полного выяснения всех деталей. Минут пять, может быть, семь прошло. Раздался второй звонок, и тот же самый руководитель штаба по линии безопасности сказал, что это была пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро садится», – добавил глава государства.

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Глава ФСБ Александр Бортников, также снявшийся в фильме, пояснил, что «президент взял всю ответственность на себя, он не перекладывает ответственность на других».

Ситуацию с признаниями Путина о чуть не сбитом в Сочи гражданским бортом прокомментировал российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). При этом он раскритиковал не только саму подачу материала, но и всю российскую масс-медиа среду.

«Я понимаю, что у Владимира Владимировича нет времени самоцензурировать все то, что про него снимают, но показанное в фильме и на чем акцентировались РИА «Новости»… зуб даю, уже завтра будет подхвачено мировыми СМИ. Знаете, в каком ключе? «Путин собирался сбить гражданский самолет из-за сигнала ложной тревоги». А учитывая что самолет был из Украины, как раз перед крымскими событиями… Пескову, наверное, и правда пора на покой», – заявил российский террорист.

Гиркин, так же отметил, что ответственные в России за работу со СМИ в большинстве случаев – «конченые идиотики». Гиркин отдельно подчеркивает, что без исключения «от окружного строительно-монтажного управления, так аж до самого Кремля». По его мнению корень проблемы в том, что «набирают туда, как правило, либо любовниц, либо сынков или дочек, либо чьих-то дочек и чьих-то любовниц одновременно».

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