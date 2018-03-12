Олимпийский стадион «Фишт» © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 2014 году за час до открытия Олимпиады в Сочи ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу Игр

Об этом глава государства рассказал в фильме журналиста ВГТРК и пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова, который опубликовал в своих российский телеведущий Дмитрий Киселев.

По словам президента, 7 февраля 2014 года он ехал в автобусе с представителями Международного олимпийского комитета на сочинский стадион «Фишт» и получил тревожный звонок от ответственных за безопасность.

«Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон: позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр и докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин.

Глава ФСБ Александр Бортников в фильме сообщил, что было решено поднять боевую авиацию для контроля за полетом судна, а пилоты авиалайнера турецкой компании Pegasus сказали, что у одного из пассажиров бомба и он требует держать курс на Сочи.

«Я спросил: "Что вы предлагаете?" И ответ ожидаемый: "В соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации, сбить"», — цитирует Путина .

Президент приказал действовать по плану. Через несколько минут главе государства вновь позвонили и сказал, что это была пьяная выходка пассажира, а самолет скоро приземлится в Турции.

На вопрос, что он почувствовал в период между этими звонками, Владимир Путин ответил: «Лучше об этом не говорить».

Фильм «Путин» длится более двух часов и построен в виде ряда интервью с Андреем Кондрашовым. В ленте российский руководитель оценивает возможность возврата Крыма Украине и объясняет причины крушения подлодки «Курск».

Как отмечает , 7 марта телеведущий Владимир Соловьев выложил в соцсети свой документальный фильм про Путина «Миропорядок 2018». В нем президент заявил, что ядерный удар приведет к глобальной катастрофе, а затем задался вопросом: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»

Как сообщали Юга.ру, 1 марта президент и кандидат в президенты России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию о разработке новых видов ядерного оружия.

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