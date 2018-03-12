В Ковеле Волынской области разгорелся скандал вокруг сотрудников патрульной полиции, которых в командировке поселили в ужасные условия.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил полицейский Валентин Калениченко, передает со ссылкой на .

По его словам, 3 февраля 2018 года первые патрульные Ковеля торжественно приняли присягу, однако их было не более десяти человек.

"Руководство, сотрудников других подразделений и других патрульных добровольно-принудительно отправили сюда (в Ковель, - ред.) работать из Луцка. Но и этих людей мало, следовательно было принято решение отправить 40 человек из других городов Украины, в том числе 30 патрульных из ", - добавил Калениченко.

Он отметил, что 3 марта отправился с еще 29 патрульными по приказу руководства Департамента патрульной полиции на ротацию в Ковель сроком на один месяц.

"Нам пообещали, что условия проживания будут хорошими. Но прибыв на место проживания, мы были шокированы!.. Фото, которые я добавляю, не передают тот ужас и процентов на 20. Температура в комнатах не превышает 15 градусов, горячая вода отсутствует, в некоторых комнатах отсутствуют даже розетки, двери в комнатах не закрываются, отсутствуют замки, в коридоре сквозняки, о санузле я вообще молчу. И здесь мы имеем прожить целый месяц", – подчеркнул патрульный.

По словам Калениченко, телефонная связь работает в этом месте через раз, не говоря уже про интернет.

"После многих попыток доказать проблему к руководству, нам только пообещали давать горячую воду с 21 до 22 часов и на пару градусов поднять температуру в комнатах. Как нам сообщили, что на наше проживание государство не выделяет средства и это все, что нам могут сделать. Видимо, для таких как мы, денег нет", - добавил он.

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